Беслан Барциц: ожидаем делегации из России на похороны Геннадия Гагулия

СУХУМ, 9 сен — Sputnik. Власти Абхазии ожидают ряд делегаций из регионов РФ на похоронах премьер-министра Геннадия Гагулия, рассказал РИА Новости глава Администрации президента Беслан Барциц.

© Fotolia / Leonid Shtandel Определены дата и место прощания с премьером Абхазии Гагулия, погибшем в ДТП

Семидесятилетний Гагулия погиб в ДТП, произошедшем на отрезке дороги Псоу-Сухум поздно вечером в субботу. Похороны пройдут 12 сентября. Власти Абхазии объявили в этот день траур в связи с гибелью премьер-министра. Предполагается, что в среду все флаги в республике будут приспущены, культурные учреждения и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия.

"Завтра у нас будет рабочий день, будет информация по поводу тех делегаций, которые изъявят желание приехать проститься с премьер-министром. Мы не можем сейчас конкретизировать, поскольку на такие мероприятия приглашения не рассылаем. Ожидаем гостей из многих регионов России", — сказал Барциц.

Отвечая на вопрос о том, кто может рассматриваться в качестве кандидата на пост премьера, Барциц заявил: "Пока тело не предано земле, об этом говорить преждевременно".

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября. Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП.

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По данным МВД, авария произошла на 47 километре трассы в районе села Блабырхуа Гудаутского района примерно в 22:40. Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу, в результате чего произошло ДТП.