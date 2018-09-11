СМИ сообщили о команде "чистильщиков" в "деле Скрипалей"

Новые подозреваемые, по данным источника, прибыли в Британию через другие аэропорты, используя документы граждан Евросоюза, которые сидят в тюрьмах,

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Еще четверо подозреваемых из России фигурируют в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Mirror.

© AP Photo. PA/Andrew Matthews Испанский след Скрипаля: The New York Times о месте работы бывшего советского разведчика

Речь идет о "группе убийц", известной в России под кодовым именем "Чистильщики", утверждается в статье. "Команда" состояла из шести участников, среди них — Александр Петров и Руслан Боширов, которых прокуратура Великобритании уже обвинила в покушении на Скрипалей.

"Нужна была подстраховка, чтобы держать Скрипалей под наблюдением. Петров и Боширов должны были знать, что те не вернутся, пока они будут распылять "Новичок", — заявил один из источников таблоида.

"Подстраховка" прибыла в Британию через другие аэропорты, используя документы граждан Евросоюза, которые сидят в тюрьмах, пишет издание.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне обвинили в случившемся Россию, Москва это категорически отрицает. Российская сторона предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал эту инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.