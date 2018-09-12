Журналист The Independent: до "последней битвы" за Идлиб еще далеко

Территория сирийской провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительством. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы, принадлежащие к ряду группировок, которые периодически атакуют позиции правительственных войск.

СУХУМ, 11 сен —Sputnik. Журналист британского издания The Independent Роберт Фиск пишет, что вдоль границы сирийской провинции Идлиб не заметил какой-либо подготовки к наступлению сирийской армии, передает РИА Новости. © Sputnik . Valeri Melnikov Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН под председательством Трампа

Несмотря на все "предупреждения со стороны Трампа, ООН, Меркель и Эрдогана о гуманитарной катастрофе, химической атаке и армагеддоне", за два дня поездок вдоль всей границы Идлиба журналисту так и не удалось обнаружить якобы сосредоточенные возле провинции сирийские войска численностью до ста тысяч человек.

"Единственные "массированные группировки", которые мне встречались — стада овец и, возле Алеппо, верблюдов", — подчеркивает Фиск, с оговоркой, что это не означает, что сирийские войска не могут концентрироваться вдали от линии фронта.

Корреспондент также не увидел солдат с противогазами — главным признаком "неминуемости химической атаки". Они так и не были обнаружены.

Озвученные оценки сил, участвующих в конфликте с обеих сторон вызывают у автора особенное сомнение. Западные "эксперты" говорят о 30 тысячах боевиков в Идлибе, тогда как Фиск считает, что их не более 10 тысяч.

Численность мирного населения в провинции также неизвестна, она может составлять как два с половиной, так и три миллиона человек. Журналист отмечает, что данные о количестве гражданских лиц, находившихся в освобожденном Алеппо в 2016 году, были значительно преувеличены.

Относительно достоверности сообщений СМИ об интенсивных авианалетах на Идлиб, Фиск подчеркивает невозможность оценки достоверности этой информации, так как ни один западный журналист не ведет оттуда прямых репортажей.

"В целом до последней битвы за Идлиб еще достаточно далеко, хотя она и случится в будущем. Нельзя сказать, что на северном фронте без перемен. Но и войны еще нет", — пишет автор.

В последнее время обстановка в регионе стала более напряженной. По данным Минобороны России, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* планируют провокацию в Идлибе, чтобы обвинить войска Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения. Это нужно, чтобы впоследствии оправдать силовые удары извне.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы "большой гуманитарной ошибкой". При этом в российском МИД подчеркивают, что никто не заинтересован в активных боевых действиях, которые могут повлечь массовые жертвы.

*Террористическая организация, запрещенная в России