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В Абхазии в ночных условиях РСЗО Град и бомбардировщики Су-25 ЮВО уничтожили заглубленные штабы боевиков на учениях

Сирийский опыт в Абхазии: российские военные уничтожили "боевиков" в Цабале

пресс-служба ЮВО
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Военнослужащие вели прицельный огонь из реактивных систем залпового огня "Град", минометов и гаубиц по подземным штабам и проходам, в разведке целей участвовали беспилотники.

СУХУМ, 12 сент –Sputnik. Артиллеристы и бомбардировщики Су-25 российской военной базы ЮВО в Абхазии уничтожили подземные штабы боевиков в ночных условиях на учениях в горах Абхазии, сообщает пресс-служба Южного военного округа. 

Учения проходили на горно-лесистом полигоне "Цабал". Военнослужащие вели прицельный огонь из реактивных систем залпового огня "Град", минометов и гаубиц по подземным штабам и проходам, технике и скоплениям боевиков условного противника на удалениях от одного до десяти километров. В разведке целей участвовали беспилотники.

Ротные тактические группы российской военной базы ЮВО в Абхазии
© Фото : пресс-служба ЮВО
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"В свою очередь самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации отработали навыки по нанесению ракетно-бомбовых ударов по наиболее заглубленным целям. Истребители Су-30, Су-27СМ и бомбардировщики Су-25 были задействованы в интересах мотострелковых подразделений военной базы. Бомбометание и ракетные пуски выполнялись имитационно", – говорится в сообщении.

Наведение авиационных и артиллерийских ударов на цели выполняли также войсковые разведчики, которые использовали комплексы разведки, управления и связи КРУС "Стрелец-ВР".

Артиллерийское тактическое поле полигона, на котором проводились учения, оснащены современными имитационными средствами. Они позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой. Решения учебно-боевых задач офицерами выполнялись на основе опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

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Двусторонние ротно-тактические учения в воинских частях ЮВО проходят в с 20 августа по 15 сентября, ежедневно в Абхазии в них принимают участие свыше одной тысячи военнослужащих базы и задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили КамАЗ "Мустанг" и машины связи на БТР-80.

Теги:
военные учения, Южный военный округ, Абхазия, Россия


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