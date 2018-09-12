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IV Восточный экономический форум. День второй

Ненормальная ситуация: эксперт об отсутствии мирного договора между Россией и Японией

© Sputnik . Владимир Астапкович
Новости
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Владимир Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между Россией и Японией.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Предложение президента РФ Владимира Путина заключить мирный договор с Японией позволит заложить прочные юридические основы под отношения стран и обеспечить их развитие на перспективу, заявил РИА Новости эксперт Российского Совета по Международным Делам, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России Дмитрий Стрельцов.

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"Это предложение отражает давнюю российскую позицию со времен Советского Союза о том, что ситуация отсутствия мирного договора с Японией ненормальна. Этот мирный договор должен заложить прочные юридические основы под наши отношения, чтобы это был прочный рамочный документ, который обеспечивал бы на перспективу развитие наших отношений", — считает Стрельцов.

Он напомнил, что проблема мирного договора во многом позиционировалась японской стороной как вопрос о прохождении линии границы, вопрос о территориях, проблеме Южных Курил.

"Здесь между РФ и Японией сохраняется различие в подходах к этой проблеме, причем различие принципиальное, которое пока еще не преодолено", — подчеркнул Стрельцов.

Этот мирный договор не решит территориальную проблему, считает эксперт.

"Как ранее заявлял Путин, территориальной проблемы между РФ и Японией нет, есть проблема прохождения границы, которую можно было бы решить в рамках договора, но это уже вопрос не столь принципиальный. Самое главное — сам мирный договор, который бы отразил мирные реалии", — сказал эксперт.

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В то же время есть сомнения, что японская сторона согласится на предложение Путина.

"Я не очень уверен, что они это предложение примут, так как для них этот договор тождественен решению проблемы так называемых северных территорий. О том, что у нас достигнут компромисс, я ничего не слышал. Пока его нет, есть сомнение, что это предложение будет принято Японией", — резюмировал Стрельцов.

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В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Теги:
договоренности, Владимир Путин, Синтаро Абэ, Япония, Россия


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