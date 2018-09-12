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Город Солсбери в Великобритании, где были отравлены С. Скрипаль и его дочь

Путин о "подозреваемых" в отравлении Скрипалей: мы их нашли

© Sputnik . Алексей Филиппов
Новости
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Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (97)
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Пятого сентября Королевская прокурорская служба предъявила обвинения двум гражданам России — "офицерам ГРУ Александру Петрову и Руслану Боширову" — по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Владимир Путин заявил, что российским властям известны личности подозреваемых по делу Скрипалей, передает РИА Новости.

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"Мы знаем, кто они такие, мы их нашли", — сказал президент России в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.

Он также добавил, что речь идет о гражданских лицах, и выразил надежду, что "они сами появятся, сами все расскажут". "Я хочу к ним обратиться <…>, пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. <…> Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас", — резюмировал Путин.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Сотрудники экстренных служб на месте, где был обнаружен Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Солсбери
© AP Photo. PA/Andrew Matthews
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Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

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В начале сентября британская сторона предъявила снимки двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ — "Александр Петров" и "Руслан Боширов". При этом в Лондоне тут же оговорились, что имена ненастоящие. В Москве заявили, что эти фамилии России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (97)
Теги:
подозреваемые, отравление, Юлия Скрипаль, Сергей Скрипаль, Россия, Великобритания


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