Террористы готовятся использовать хлор во время постановочной химатаки в Идлибе

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Террористы готовятся применить отравляющие вещества на основе хлора против участников постановочной съемки в провинции Идлиб, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон, передает РИА Новости.
Подчеркивается, что в подготовке к провокации также участвуют "белокасочники". Для съемок в северо-восточной части Хан-Шейхуна специально развернут полевой медицинский пункт.
В химатаке планируется обвинить сирийскую армию.
"С 9 сентября активисты "Белых касок" в населенном пункте Хан-Шейхун ежедневно в вечернее время проводят репетиции постановочных видеосъемок "химатаки" с участием до 30 гражданских лиц, включая около десятка детей в возрасте от 8 до 12 лет", — сообщили в Центре.
Постановочные химатаки готовятся еще в одном городе — Кафер-Зайте, для инсценировок которых боевики отобрали в провинции Алеппо 22 ребенка с родителями.
"Еще одна группа детей-сирот, похищенных из лагерей беженцев, предназначенная для съемок летальных сцен, сейчас содержится в одном из помещений тюрьмы "Икаб", подконтрольной террористической группировке "Джебхат ан-Нусра*", — сказано в сообщении.
Более того, в Центре сообщили, что боевики и "Белые каски" одобрили два сюжета, отснятых 11 сентября, для передачи "после команды" в Организацию Объединенных Наций и ОЗХО. Еще семь материалов из-за плохого качества предложили использовать для размещения в социальных сетях.
Накануне сообщалось, что боевики доставили две емкости с хлором в Джиср-эш-Шугур.
Отмечается, что для проведения съемок в Джиср-эш-Шугур с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала. Все отснятые видео провокации в сирийском Джиср-Эш-Шугуре к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов.
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В район также перебросили группу боевиков, обучавшихся обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива". Боевикам в облачении "Белых касок" предстоит сыграть медиков, помогающих пострадавшим от химоружия, рассказал Конашенков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.