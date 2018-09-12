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Презентация Apple

Apple презентовала новые iPhone

© REUTERS / Stephen Lam
Новости
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Презентация новых смартфонов от компании Apple прошла 12 сентября в открывшемся в прошлом году Театре имени Стива Джобса в Калифорнии.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Компания Apple представила два новых iPhone — Xs и Xs Max. 

Телефоны оснащены OLED-дисплеями с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов с разрешением 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. По размерам Xs остался таким же как и iPhone X, а Xs Max сопоставим с iPhone 8 Plus. Экран обладает поддержкой частоты обновления в 120 герц, как у iPad Pro. При этом во всех вариантах фронтальная панель будет черной. Телефоны получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Также Apple представила новый шестиядерный процессор A12 Bionic, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу. Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей.

Вместе с этим, смартфоны получили поддержку двух SIM-карт, одна из которых виртуальная eSIM. При этом в Китае будет продаваться версия с поддержкой двух физических карт.

Презентация Apple
© REUTERS / Stephen Lam
Презентация Apple

Смартфоны будут выпускаться в трех цветах: черный, белый и золотой. Вариантов накопителя также три: на 64, 256 и 512 гигабайт.

Apple Watch

Также Apple представила новую модель своих наручных часов Apple Watch, которые будут следить за сердцебиением владельца и смогут вызвать помощь, если он упал и долгое время не поднимается.

По словам старшего управляющего директора Apple Джеффа Вилльямса, который рассказал о модели, благодаря датчику на обратной стороне часы могу снимать электроэнцефалограмму. Это займет около 30 секунд. Устройство тут же анализирует ее и в случае отклонений от нормы может предупредить владельца о потенциальной проблеме. Все данные о здоровье зашифрованы и хранятся на устройстве и в облаке.

Презентация Apple
© REUTERS / Stephen Lam
Презентация Apple

Вильямс отметил, что функция предупреждения о нарушении сердцебиения была одобрена американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

По словам Вилльямса, часы четвертой серии будут оснащены более крупным дисплеем — разница будет около 30% по сравнению с предыдущими моделями.

В новинке будет использован новый чип, который, по словам Вилльямса, в два раза превосходит по скорости предыдущий вариант.




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