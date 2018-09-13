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Рейд ГАИ

Милиционер, сбивший туристку в Гагре, находится под домашним арестом

© Sputnik / Илона Хварцкия
Новости
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла туристка из России 1977 года рождения, произошло в поселке Цандрипш Гагрского района ночью 9 сентября.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Сотрудник патрульно-постовой службы Даниил Ванаба, в нетрезвом состоянии насмерть сбивший женщину в поселке Цандрипш, находится под домашним арестом, сообщил Sputnik помощник генпрокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба в четверг 13 сентября.

Дорожный знак STOP контроль
© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Постановлением Гагрского районного суда водителю "Митсубиси Грандис", который в нетрезвом состоянии совершил наезд на жительницу Московской области 1977 года рождения в поселке Цандрипш, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сказал он.

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Помощник генпрокурора добавил, что туристка из России скончалась на месте от полученных в результате ДТП травм. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 263 УК Абхазии – нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Теги:
ДТП, Абхазия


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