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Малый беспилотный летательный аппарат комплекса Застава. Архивное фото

Российские военные беспилотники в Абхазии "засекли" более тысячи целей

© Sputnik . Виталий Аньков
Новости
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В тактических учениях на территории Абхазии и в приграничной морской зоне приняли участие свыше 1,5 тысячи российских военнослужащих, задействованы более 500 единиц военной техники и кораблей, в том числе до 20 современных комплексов беспилотников.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Российские беспилотники обнаружили более одной тысячи целей противника на учениях в Абхазии, сообщил начальник пресс-службы российского Южного военного округа Вадим Астафьев.

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© Фото : Пресс-служба ЮВО
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"На учебных мероприятиях, в ходе ведения наземной разведки с использованием беспилотников координаты штабов, техники и скопления пехоты условного противника в режиме онлайн передавались на командные пункты соединения", — сказал Астафьев.

Российские военнослужащие ежедневно совершенствовали навыки по подготовке к работе и развертыванию комплексов беспилотников, а также пуску самих аппаратов в условиях сильного ветра и в горах на полигонах "Гудаута", "Цабал" и "Нагвалоу".

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Личный состав подразделения беспилотников проводил разведку надводных сил условного противника в рамках совместного учения дивизионов противовоздушной обороны 49-й общевойсковой армии и кораблей новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Теги:
военные учения, Южный военный округ, Абхазия


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