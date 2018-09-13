Российские военные беспилотники в Абхазии "засекли" более тысячи целей

В тактических учениях на территории Абхазии и в приграничной морской зоне приняли участие свыше 1,5 тысячи российских военнослужащих, задействованы более 500 единиц военной техники и кораблей, в том числе до 20 современных комплексов беспилотников.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Российские беспилотники обнаружили более одной тысячи целей противника на учениях в Абхазии, сообщил начальник пресс-службы российского Южного военного округа Вадим Астафьев.

© Фото : Пресс-служба ЮВО Российские военные израсходовали 25 тысяч боеприпасов на учениях в Абхазии

"На учебных мероприятиях, в ходе ведения наземной разведки с использованием беспилотников координаты штабов, техники и скопления пехоты условного противника в режиме онлайн передавались на командные пункты соединения", — сказал Астафьев.

Российские военнослужащие ежедневно совершенствовали навыки по подготовке к работе и развертыванию комплексов беспилотников, а также пуску самих аппаратов в условиях сильного ветра и в горах на полигонах "Гудаута", "Цабал" и "Нагвалоу".

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Личный состав подразделения беспилотников проводил разведку надводных сил условного противника в рамках совместного учения дивизионов противовоздушной обороны 49-й общевойсковой армии и кораблей новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.