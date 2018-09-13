"Им верю!": племянница Скрипаля прокмментировала интервью Петрова и Боширова

Пятого сентября Королевская прокурорская служба предъявила обвинения двум гражданам России — "офицерам ГРУ Александру Петрову и Руслану Боширову" — по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль верит в непричастность к инциденту в Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова, передает РИА Новости. © REUTERS / Metroplitan Police "Отравители" Скрипалей: британские власти перевернули нашу жизнь с ног на голову

"Конечно, им верю. А я должна верить в то, что они приехали специально отравить Скрипаля? Нет, я в это не верю … Эти люди непричастны", — заявила Скрипаль.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

© Sputnik . Алексей Филиппов Путин о "подозреваемых" в отравлении Скрипалей: мы их нашли

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

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В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

В начале сентября британская сторона предъявила снимки двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ — "Александр Петров" и "Руслан Боширов". При этом в Лондоне тут же оговорились, что имена ненастоящие. В Москве заявили, что эти фамилии России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.