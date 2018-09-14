Источник в ООН: США созывают Совбез по санкциям против КНДР

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Постоянный представитель США созывает в понедельник внеплановое заседание Совбеза ООН. Главный вопрос — санкции против Северной Кореи, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
"Да, США созывают Совбез в понедельник", — сообщил источник, отвечая на соответствующий вопрос.
Постпред США Никки Хейли резко отреагировала на внесение правок в итоговый доклад Комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций против КНДР. В него по просьбе России были внесены изменения.
"Мы разочарованы тем, что группа уступила российскому давлению", — сказала глава американской миссии.
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