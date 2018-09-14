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Совбез ООН

Источник в ООН: США созывают Совбез по санкциям против КНДР

© RUPTLY.
Новости
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Представитель США при ООН заявил, что решения, принимаемые Совбезом по санкциям в отношении КНДР, не должны мешать мирному процессу на Корейском полуострове.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Постоянный представитель США созывает в понедельник внеплановое заседание Совбеза ООН. Главный вопрос — санкции против Северной Кореи, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын
© REUTERS / HANDOUT
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"Да, США созывают Совбез в понедельник", — сообщил источник, отвечая на соответствующий вопрос.
Постпред США Никки Хейли резко отреагировала на внесение правок в итоговый доклад Комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций против КНДР. В него по просьбе России были внесены изменения.
"Мы разочарованы тем, что группа уступила российскому давлению", — сказала глава американской миссии. 

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27 апреля состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В ходе саммита главы двух государств подписали совместную декларацию, призванную содействовать установлению мира на Корейском полуострове.
Теги:
санкции, ООН, Совет Безопасности ООН, КНДР, США


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