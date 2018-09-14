Дельные предложения: глава ВТБ презентовал план отказа России от доллара‍

План по отказу от доллара, презентованный главой ВТБ, приведет к независимости российской банковской системы и актуален в условиях ужесточения санкций, считает председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Глава ВТБ Андрей Костин представил план по отказу от доллара, состоящий из четырех основных пунктов, передает РИА Новости со ссылкой на "Известия".

Первый пункт — быстрый переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на национальные валюты.

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Второй — возвращение крупнейших холдингов России в отечественную юрисдикцию, так как регистрация за рубежом усложняет достижение поставленной цели.

Необходим масштабный и быстрый перевод на российский фондовый рынок еврооблигаций, а также лицензирование всех участников рынка таким образом, чтобы единые правила распространялись на всех, считает Костин.

"Есть еще целый ряд более мелких вопросов. Что-то может быть сделано быстрее, что-то займет длительное время. Но этим надо заниматься", — заявил Костин.

Глава ВТБ рассказал, что на Дальнем Востоке банк проводит 70 процентов операций по торговле с Китаем в долларах. При этом всего восемь процентов происходит в юанях, а 22 процентов — в рублях.

"Такого рода сделки надо просто расширять — во многом это зависит от желания наших экспортеров", — резюмировал Костин.

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В своей речи на пленарной сессии Мосфинфорума в сентябре Костин сказал, что уход от расчетов в долларах в пользу национальных валют может занять годы, но это необходимо, чтобы снизить риск от влияния со стороны американской администрации.

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Летом руководитель ВТБ на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. Такое решение не только позволит защитить российский финансовый сектор от внешних факторов, но и даст мощный толчок для его развития.