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Дмитрий Медведев

Даур Аршба поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
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Премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву 14 сентября исполнилось 53 года.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Даур Аршба поздравил председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Об этом сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии.

Даур Аршба
© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Позвольте искренне и сердечно поздравить вас с днем рождения и пожелать вам доброго здоровья и новых свершений на высоком поприще служения Отечеству! Какую бы ответственную должность вы не занимали, ваша энергичная реформаторская деятельность способствовала углублению экономических и социальных преобразований", — говорится в поздравлении.

Даур Аршба отметил, что будучи президентом России, Дмитрий Медведев осудил вооруженную агрессию Грузии и принял мудрое и смелое решение по признанию независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, подписав судьбоносные Указы об этом 26 августа 2008 года.

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"Ваш испытанный и надежный тандем с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и плодотворное сотрудничество оказывает заметное позитивное воздействие на процесс укрепления безопасности Российской Федерации и повышения ее международного престижа", — подчеркнул он.

Даур Аршба заметил, что народ Абхазии глубоко признателен за постоянное внимание к проблемам становления и развития абхазского государства.

Теги:
день рождения, поздравления, Кабинет Министров Абхазии, Даур Аршба, Дмитрий Медведев, Абхазия, Россия


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