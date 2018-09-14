Выговор за Абхазию: режиссер вспомнил первые гастроли театра Адыгеи в Сухуме

Спустя более трех десятков лет Национальный театр Адыгеи возвращается в Абхазию. О том, как оказались адыгейские актеры в Абхазском драмтеатре, как их приняли и почему они получили партийные выговоры, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Адыгейский театр знаком абхазским зрителям старшего поколения. Впервые актеры из Майкопа приехали в Сухум в 1984 году. Репертуар Национального театра Адыгеи был насыщенный. Заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу тогда привез "Ящерицу", "Две звезды", "Тартюфа" из «импортного» и постановки из национальной классической драматургии.

"С нами были молодые энергичные актеры, закончившие Ленинградскую театральную студию. Эмоции переполняли нас до краев. Тогда не знали, что такое трудности, не боялись ничего. Мы сдружились с абхазскими актерами, и целый месяц были одни аншлаги. Приняли нас великолепно на целый месяц. Те, кто жив и сегодня работает, аксакалы Адыгейского театра помнят гостеприимство. Часть из них приедет со мной вновь. Здесь с нами постоянно находились классики интеллектуальной жизни Абхазии, знаменитые театральные, творческие люди. Они встретили нас как полагается на Кавказе", – вспоминает Хачегогу.

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Возвратившись в Майкоп, режиссер Касей Хачегогу был «вознагражден» за гастроли выговором по партийной линии. Наказание по тем временам не смертельное, но весьма суровое. Касей Хачегогу отхватил взыскание за то, что не взял разрешения ни у Москвы, ни у Тбилиси, прежде чем отправиться в Сухум.

Прерванные связи

После Отечественной войны народа Абхазии адыгейский и абхазский театры обменялись спектаклями. Режиссер Валерий Кове приехал в Майкоп с "Махазом", Касей Хачегогу – в Сухум с "Тартюфом". Но затем связи были прерваны. Надолго.

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"И вот мне уже 70 лет. И я призадумался, почему прерваны связи? – рассказывает Хачегогу. – Это преступление! Нельзя братьям надолго разлучаться. Мы не встречались, не обменивались спектаклями. И я, пока еще жив, решил привезти в Абхазию другой возраст, более молодых актеров, которые толком не знают Абхазию, некоторые здесь вовсе и не были".

Главная цель гастролей — не конкурировать с абхазскими коллегами, а познакомиться, общаться и обмениваться друг с другом спектаклями.

"Более того, осмелился и задумал проект, в котором будут участвовать одновременно и абхазские, и адыгейские актеры. Будет звучать наш родной язык и абхазский. Естественно, объединять два языка будет русский, который понимают здесь все. Такой проект задуман по спектаклю Бертольда Брехта "Кавказский меловой круг". И для того, чтобы немножко устыдить абхазов, не знающих родной язык, мы решили выучить несколько ролей на абхазском языке, – шутит адыгейский режиссер. – Мы попытаемся поговорить с абхазами на их родном языке. Какие-то небольшие сцены, и тем не менее. Думаю, зрителю будет приятно".

В одном из спектаклей Касей Хачегогу даже планирует ввести абхазских актеров в свою постановку.

"Мы попытаемся поработать вместе. Вот я Нодару Викторовичу (Чанба – руководитель Абхазского драмтеатра) говорю, что нужно вновь разрыхлить почву, начинать работать совместно. Делать общие проекты, чтобы абхазские режиссеры ставили у нас, а наши молодые режиссеры – в Абхазии", – поделился планами режиссер.

Импровизировать на месте

Пока прибыли только декорации. Труппа Национального театра Адыгеи еще в пути. Всю заботу по разгрузке реквизита и оформлению сцены взяли на себя абхазские коллеги.

"Мы месяца три готовились к тому, чтобы привезти эти декораций. Приходилось несколько раз приезжать на границу, узнавать, какие нам документы необходимы. Нам пришлось сделать полторы тысячи фотографий, каждую деталь надо сфотографировать, пронумеровать. Позавчера уже привезли все. Второй день выгружают и расставляют на сцене. Нам помогают работники абхазского театра. Спасибо за это Нодару Чанба", – отметил Касей Хачегогу.

Сцену Абхазского драмтеатра режиссер и главный художник уже посмотрели.

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"Великолепный театр. Если некоторые декорации не подходят к этой сцене, то будем импровизировать на месте, на то мы и творческие люди. Декорации немного по размерам не могут подходить, потому что у нас другой театр, он миниатюрный, сцена небольшая. Но не растерялись, работаем. Постараемся не расстроить зрителей", – добавил режиссер.

Одни корни

Касей Хачегогу уже много раз бывал в Абхазии, и он буквально влюблен в нее. Адыгейского режиссера постоянно тянет сюда. Недавно он узнал «шокировавшую» его новость.

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"По телевизору увидел короткометражный документальный фильм, первые фразы которого начинаются со слов: "Бжедуги происходят от абхазов". Это доказал один наш молодой ученый. Я был шокирован, я сам бжедуг. Жена говорит: "Может, действительно так? Может, поэтому нас постоянно тянет в Абхазию?". Я позвонил этому ученому и спросил, так ли это. Он ответил, что может предоставить много документов, чтобы я почитал. В Абхазию меня тянет, потому что это моя Родина. На самом деле такой факт есть. На самом деле мы один народ: убыхи, абхазы, бжедуги. И я это чувствую душой", – признался он.