Курс евро на выходные и понедельник вырос до 79,95 рубля

В начале недели европейская валюта и американский доллар обновляли максимумы с марта 2016 года — доллар поднимался выше 70 рублей, евро — выше 81 рубля. В среду на Московской бирже курсы валют корректируются вниз.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 18,22 копейки — до 79,9521 рубля, курс доллара уменьшился на 35,44 копейки — до 68,2826 рубля, передает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

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Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 11,29 копейки, составив 73,5339 рубля.