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Освобожденный населенный пункт Кафр-Батна в восточной Гуте

Депутат Госдумы об освобождении Идлиба: до конца года это случится

© Sputnik . Михаил Алаеддин
Новости
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Сирия уже не станет террористическим государством, точка невозврата пройдена, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Последний крупный регион Сирии находящийся под контролем террористических группировок будет освобожден до конца года, несмотря на предстоящие провокации с якобы применением химического оружия в Идлибе, считает  глава комитета ГД по международным делам депутат от фракйции ЛДПР Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Дамаск
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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"Понятно, что здесь провокации с применением химического оружия – конек, на котором Вашингтон сидит уже 50 лет — будут продолжаться", — заявил депутат в пятницу в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Беспочвенность обвинений в адрес лидера Сирии Башара Асада очевидна, и об этом будут говорить Россия и ее партнёры на разных международных площадках. Это самая сложная зона деэскалации за всю историю сирийского конфликта и последний оплот масштабных террористических сил. Но американцев это не останавливает", — сказал Слуцкий об Идлибе.

Глава комитета считает, что в самое ближайшее время антитеррористические вооруженные сил разных стран смогут вытеснить из провинции международные террористические группировки.
"Смею предположить, что в оставшиеся месяцы нынешнего года это получится", — сказал он.

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Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. При участии стран, участвующих в разрешении сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. В российском Минобороны ранее заявили, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения.

*Запрещенные в России организации.

Теги:
Леонид Слуцкий, Сирия


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