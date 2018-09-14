Депутат Госдумы об освобождении Идлиба: до конца года это случится

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Последний крупный регион Сирии находящийся под контролем террористических группировок будет освобожден до конца года, несмотря на предстоящие провокации с якобы применением химического оружия в Идлибе, считает глава комитета ГД по международным делам депутат от фракйции ЛДПР Леонид Слуцкий, передает РИА Новости. © Sputnik . Михаил Воскресенский В МИД Франции уверены, что Сирия сохранила подпольный химический потенциал

"Понятно, что здесь провокации с применением химического оружия – конек, на котором Вашингтон сидит уже 50 лет — будут продолжаться", — заявил депутат в пятницу в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Беспочвенность обвинений в адрес лидера Сирии Башара Асада очевидна, и об этом будут говорить Россия и ее партнёры на разных международных площадках. Это самая сложная зона деэскалации за всю историю сирийского конфликта и последний оплот масштабных террористических сил. Но американцев это не останавливает", — сказал Слуцкий об Идлибе.

Глава комитета считает, что в самое ближайшее время антитеррористические вооруженные сил разных стран смогут вытеснить из провинции международные террористические группировки.

"Смею предположить, что в оставшиеся месяцы нынешнего года это получится", — сказал он.

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Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. При участии стран, участвующих в разрешении сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. В российском Минобороны ранее заявили, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения.

*Запрещенные в России организации.