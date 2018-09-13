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Игорь Ковалев
© Фото : из личного архива

Ковалев об оправдании Госдепом "Белых касок": на воре шапка горит

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Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя Госдепартамента США о безосновательном обвинении организации "Белые каски" Москвой и Дамаском.

Обвинения Москвы и Дамаска в адрес организации "Белые каски" безосновательны. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Не только Россия, но и многие другие специалисты, эксперты приводят не только обвинения, а приводят конкретные доказательства, включая видеоматериалы, свидетельства людей, которые были задействованы в этих постановочных съемках. Россия выдвигает не голословные обвинения, а вполне доказательные. Здесь с доказательной базой все более менее понятно. Мы можем только на совести Госдепа оставить такое заявление. Видимо, на воре и шапка горит, и американцы, которые тоже имеют отношение к данной организации, пытаются выдать желаемое за действительное", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Террористы готовятся использовать хлор во время постановочной химатаки в Идлибе>>

Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что представители "Белых касок" стояли за организацией постановочных химатак, а сейчас готовят новую провокацию в Идлибе. По его словам, для инсценировки были похищены десятки детей.

 

Теги:
химическое оружие, провокации, Сирия


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