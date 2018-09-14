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Солдаты украинской армии

В ДНР сообщили, что силовики концентрируют артиллерию в окрестностях Мариуполя

© AP Photo. Sergei Chuzavkov
Новости
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В ДНР уже заявляли о возможном наступлении со стороны украинских силовиков в Донбассе после убийства главы ДНР Александра Захарченко.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Украинские силовики перебрасывают в район Мариуполя артиллерию, сообщил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

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"Под прикрытием проведения с 17 до 22 сентября на полигоне вблизи населенного пункта Урзуф соревнования на лучшую артиллерийскую батарею к Мариуполю стягиваются артиллерийские установки 2С7 "Пион" калибром 203 мм… Напомню, что дальность стрельбы этих артустановок достигает 47 километров. Нахождение этого вооружения на окраинах Мариуполя позволит нанести удары по Новоазовску", — сказал Басурин журналистам.

В распоряжение подразделений ДНР попал Беспилотный летательный аппарат украинских силовиков Лелека-100 был сбит подразделениями ДНР, сообщил он.

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"В настоящее время проводится детальный анализ полученных фото- и видеоматериалов, которые сделаны камерой "Лелеки" в процессе полета над украинской территорией с точными координатами всех важных объектов", — сказал Басурин.

Теги:
артиллерия, Эдуард Басурин, Донбасс, Украина


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