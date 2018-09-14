Меркель подчеркнула важность "Северного потока — 2" для Берлина

Разрешение на работу в своих территориальных водах уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG, реализующая проект строительства газопровода, разработала альтернативный маршрут в обход Дании, парламент которой намерен наложить вето или же задержать реализацию проекта.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Проект "Северный поток — 2" важен и значим для Берлина, заявила Канцлер Германии Ангела Меркель на общей пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стран Балтии заявила, что проект "Северный поток — 2" важен и значим для Германии, передает РИА Новости.

© Фото : Nord Stream 2/ Axel Schmidt В Швеции подали в суд против "Северного потока-2"

"Признаюсь, что я знаю о критическом мнении стран Балтии. В Германии политика энергетики диверсифицирована, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Сталкиваемся с проблемами при осуществлении договоренностей о климате, наша потребность в газе на самом деле будет расти", — сказала Меркель.

Однако Меркель подчеркнула, что Украина останется важным транзитером газа.

"Мне приятно, что комиссар Шевчович примет участие в переговорах с Россией, я надеюсь, это произойдет в будущем. Если у нас есть проект "Северный поток", то нам, возможно, удастся реализовать проект "Северный поток — 2", — сказала она.

Канцлер выразила надежду на то, что проект турецкого газопровода также воплотят в жизнь.

Президент Грибаускайте сказала, что позиция Вильнюса остается прежней.

"Мы оцениваем данный проект как геополитический, а не как коммерческий или энергетический. Наш взгляд основан, к сожалению, на не очень хорошем опыте. Мы знаем, что значит зависеть от одного источника энергии, из России", — подчеркнула она.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski США готовят введение санкций против "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод собираются проложить рядом с "Северным потоком" от побережья России до Германии.

Против строительства газопровода выступает ряд западных государств, в частности Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон рассчитывает на реализацию собственных планов по поставкам СПГ в Европу. Кроме того, проект критикуют Литва, Латвия и Польша, главы парламентов которых подписали совместное обращение против "Северного потока – 2". По их мнению, проект является политическим.