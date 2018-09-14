Меркель подчеркнула важность "Северного потока — 2" для Берлина

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Проект "Северный поток — 2" важен и значим для Берлина, заявила Канцлер Германии Ангела Меркель на общей пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стран Балтии заявила, что проект "Северный поток — 2" важен и значим для Германии, передает РИА Новости.
"Признаюсь, что я знаю о критическом мнении стран Балтии. В Германии политика энергетики диверсифицирована, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Сталкиваемся с проблемами при осуществлении договоренностей о климате, наша потребность в газе на самом деле будет расти", — сказала Меркель.
Однако Меркель подчеркнула, что Украина останется важным транзитером газа.
"Мне приятно, что комиссар Шевчович примет участие в переговорах с Россией, я надеюсь, это произойдет в будущем. Если у нас есть проект "Северный поток", то нам, возможно, удастся реализовать проект "Северный поток — 2", — сказала она.
Канцлер выразила надежду на то, что проект турецкого газопровода также воплотят в жизнь.
Президент Грибаускайте сказала, что позиция Вильнюса остается прежней.
"Мы оцениваем данный проект как геополитический, а не как коммерческий или энергетический. Наш взгляд основан, к сожалению, на не очень хорошем опыте. Мы знаем, что значит зависеть от одного источника энергии, из России", — подчеркнула она.
Проект "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод собираются проложить рядом с "Северным потоком" от побережья России до Германии.
В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток-2" является исключительно экономическим проектом, и призывали прекратить его политизацию