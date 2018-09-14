Опрос показал, сколько россиян поддерживают введение сухого закона

Рейтинг стран с самой высокой смертностью из-за употребления алкоголя возглавил Китай. Тройку замыкает Россия, в которой алкоголь стал причиной смерти в 2016 году для 180 тысяч мужчин и 43 тысяч женщин.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Больше половины россиян (58%) высказались за введение запрета на продажу алкоголя гражданам до 21 года. При этом всего 12% поддерживают идею введения полного сухого закона. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, передает РИА Новости.

Кроме всего прочего, 54% россиян выступают за пропаганду здорового образа жизни, 49% — против рекламы алкоголя. 33% опрошенных также одобряют введение уголовной ответственности за распитие спиртного в общественных местах.

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В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает два с половиной процента.