Пентагон о лаборатории в Грузии: обвинения абсолютно абсурдны

МИД России запросит в Госдепе США официальные разъяснения в связи с представленными Георгадзе фактами, свидетельствующими о неблаговидной роли контингента вооруженных сил Америки, который развернут в микробиологической лаборатории на территории Грузии.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Заявления экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о секретных экспериментах США над людьми на территории республики абсурдны, заявил официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон, передавет РИА Новости.

Гиоргадзе во вторник рассказал, что сделал обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом изучить работу лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми.

"США не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара. Это также не объекты США. Обвинения, которые вы изложили, абсолютно абсурдны", — ответил Пахон на просьбу агентства прокомментировать заявления грузинского экс-министра. © Sputnik Григорий Сысоев Захарова о биолаборатории США в Грузии: опасные игры с непредсказуемым исходом

Собеседник агентства добавил, что Центр исследований общественного здоровья Ричарда Г. Лугара принадлежит и управляется Национальным центром по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии. Центр Лугара — это совместное государственное и ветеринарное медицинское учреждение, подчеркнул он.

"Миссия Центра Лугар заключается в содействии защиты граждан от биологических угроз, поддержанию здоровья людей и животных путем выявления инфекционных заболеваний, эпидемиологического надзора и исследований в интересах Грузии, региона Кавказа и мирового сообщества", — резюмировал Пахон.

Строительство лаборатории Лугара стартовало вблизи Тбилиси в 2007 году, торжественное открытие прошло в 2011 году на основе рамочного соглашения между правительствами Грузии и США. Основной задачей лаборатории является обнаружение особо опасных инфекций среди населения и животных, а также для эпидемического надзора и научных исследований.

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Российские уполномоченные лица неоднократно выражали обеспокоенность по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.