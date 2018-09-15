Генсек НАТО о покупке Турцией комплексов С-400: это вызов для нас всех

В декабре прошлого года Россия и Турция договорились о поставках российских комплексов С-400. По контракту, турецкая сторона купила две батареи, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 не осталось без внимания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает РИА Новости. © AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev Нам не нужно разрешение: Эрдоган о покупке С-400

Столтенберг сказал что, он неоднократно поднимал этот вопрос в Анкаре и Вашингтоне. Генсек НАТО заметил, что для Североатлантического альянса важна операционная совместимость и выразил надежду на благополучное решение данного вопроса.

"Мы видим сейчас, это вызов для нас всех", — заявил Столтенберг, подчеркнув разногласия по приобретению турецкой стороной С-400.

Договоренность России и Турции вызвала обеспокоенность со стороны США, которые многократно критиковали Анкару из-за сделки и призывали отказаться от российских С-400. В частности, Госдепартамент пригрозил введением санкций в случае приобретения российских зенитных ракетных комплексов.

Госдеп США пообещал Турции санкции в случае покупки у России С-400>>

Туреция, тем не менее, считает покупку С-400 суверенным правом. Глава МИД Мевлют Чавушоглу сообщил что, США не дают гарантий по продаже комплексов Patriot и это вынудило Анкару искать альтернативные варианты.