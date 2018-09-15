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Полк С-400

Генсек НАТО о покупке Турцией комплексов С-400: это вызов для нас всех

© Sputnik . Сергей Мальгавко
Новости
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В декабре прошлого года Россия и Турция договорились о поставках российских комплексов С-400. По контракту, турецкая сторона купила две батареи, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 не осталось без внимания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает РИА Новости.

Девушка у ЗРК С-400 Триумф на военной выставке Оборонэкспо-2014 в Жуковском (архивное фото)
© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev
Нам не нужно разрешение: Эрдоган о покупке С-400

Столтенберг сказал что, он неоднократно поднимал этот вопрос в Анкаре и Вашингтоне. Генсек НАТО заметил, что для Североатлантического альянса важна операционная совместимость и выразил надежду на благополучное решение данного вопроса.

"Мы видим сейчас, это вызов для нас всех", — заявил Столтенберг, подчеркнув разногласия по приобретению турецкой стороной С-400.

Договоренность России и Турции вызвала обеспокоенность со стороны США, которые многократно критиковали Анкару из-за сделки и призывали отказаться от российских С-400. В частности, Госдепартамент пригрозил введением санкций в случае приобретения российских зенитных ракетных комплексов.

Госдеп США пообещал Турции санкции в случае покупки у России С-400>>

Туреция, тем не менее, считает покупку С-400 суверенным правом. Глава МИД Мевлют Чавушоглу сообщил что, США не дают гарантий по продаже комплексов Patriot и это вынудило Анкару искать альтернативные варианты.

Теги:
покупки, С-400 «Триумф», НАТО, Йенс Столтенберг, США, Турция


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