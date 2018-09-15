Экономист из США: мировой кризис может повториться

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Ведущий экономист аналитического агентства Smith's Research & Gradings Скотт МакДоналд считает, что мировой экономикой финансовый кризисвполне может повториться из-за раздутого суверенного и корпоративного долга, утраты доверия инвесторов, а также компаний новой волны, которым неизвестны принципы работы "медвежьего" рынка, передает РИА Новости.

МакДоналд утверждает, что кризис может повториться.

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"Печально, но факт — всегда будет следующий кризис. Мы, возможно, не увидим повторения череды банкротств ипотечных банков и того, что за этим последовало. Однако мы накопили крупную сумму госдолга, суверенный долг растет как в США, так и Великобритании, Японии и Италии и процесс не остановить: рост критической массы долговой нагрузки продолжается", — сказал он.

"Кроме того, корпорации на развивающихся рынках накопили большие долги и, когда ставки повышаются, они попадают под еще большее давление. Ключевой фактор для рыночного роста — уверенность инвесторов. Прямо сейчас это доверие базируется на том, что американская экономика быстро растет, что торговые сделки будут заключены, инвесторы продолжат финансировать американский бюджетный дефицит", — подчеркивает МакДоналд.

Но, по его словам, это доверие легко пошатнуть, если "торговые войны выйдут из-под контроля, политика ужесточения в области повышения ставок ФРС усложнит доступ к финансированию, в этом случае будет создана серьезная угроза для нового кризиса, подобного 2008 году".

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"Следующий кризис, возможно, будет другим, вероятно, он будет связан с новыми технологиями и небанковскими финансовыми учреждениями, многие из которых управляются дерзкими и смелыми молодыми менеджерами, которые никогда не были участниками по-настоящему "медвежьего" рынка — состояние рынка, при котором падают цены на ценные бумаги, а широко распространенный пессимизм становится самоподдерживающимся", — резюмировал он.

В ночь на понедельник 15 сентября 2008 года банк Lehman Brothers обратился в суд с заявлением о банкротстве и просьбой о защите от кредиторов. Банкротство четвертого по величине инвестиционного банка США Lehman Brothers стало отправной точкой мирового финансового кризиса, впоследствии переросшего в глобальную рецессию. Его возникновение обычно связывают с рядом факторов: общей цикличностью экономического развития и кризисом на ипотечном рынке США в 2007 году.