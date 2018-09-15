Спецпредставитель США по вопросам Украины: в Донбассе "горячая" стадия конфликта

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Донбасс находится в стадии конфликта, которую можно охарактеризовать как горячую, считает специальный представитель США по Украине Курт Волкер, передает РИА Новости.
"На востоке Украины сейчас горячая стадия войны, она имеет ужасное влияние на местное население <…> Этот конфликт не заморожен, не завершен. Он продолжается каждую ночь, каждый день", — сказал Волкер на конференции "Ялтинская европейская стратегия".
Из-за боевых действий в регионе страдает мирное население, усиливаются гуманитарные проблемы, подчеркнул Волкер.
"Стороны конфликта застряли в минском процессе. Политические пункты Минских соглашений, которые должна выполнить Украина, — специальный статус, амнистия, выборы — "физически невозможно реализовать", — заявил спецпредставитель.
С 29 августа в Донбассе действует так называемое "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Однако стороны конфликта постоянно сообщают о нарушениях режима прекращения огня.
Вашингтон настроен на продолжение переговоров с Россией по мандату ООН о миротворческом контингенте, чтобы "создать реальную безопасность в этой зоне, создать время и пространство для того, чтобы можно было предпринять политические шаги, проведение легитимных местных выборов", резюмировал он.
По данным представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня, только за минувшие сутки силовики нарушили перемирие 19 раз. Огонь ведется из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.
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В ЛНР заявили о трех случаях нарушения силовиками режима прекращения огня за сутки. По данным Народной милиции, украинские военные применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Красный Яр, Сокольники и Калиновка.