Спецпредставитель США по вопросам Украины: в Донбассе "горячая" стадия конфликта

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что на окраине Донецка под огонь украинских силовиков попали представители Международного комитета Красного Креста.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Донбасс находится в стадии конфликта, которую можно охарактеризовать как горячую, считает специальный представитель США по Украине Курт Волкер, передает РИА Новости. © AP Photo. Sergei Chuzavkov В ДНР сообщили, что силовики концентрируют артиллерию в окрестностях Мариуполя

"На востоке Украины сейчас горячая стадия войны, она имеет ужасное влияние на местное население <…> Этот конфликт не заморожен, не завершен. Он продолжается каждую ночь, каждый день", — сказал Волкер на конференции "Ялтинская европейская стратегия".

Из-за боевых действий в регионе страдает мирное население, усиливаются гуманитарные проблемы, подчеркнул Волкер.

"Стороны конфликта застряли в минском процессе. Политические пункты Минских соглашений, которые должна выполнить Украина, — специальный статус, амнистия, выборы — "физически невозможно реализовать", — заявил спецпредставитель.

С 29 августа в Донбассе действует так называемое "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Однако стороны конфликта постоянно сообщают о нарушениях режима прекращения огня.

Вашингтон настроен на продолжение переговоров с Россией по мандату ООН о миротворческом контингенте, чтобы "создать реальную безопасность в этой зоне, создать время и пространство для того, чтобы можно было предпринять политические шаги, проведение легитимных местных выборов", резюмировал он.

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По данным представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня, только за минувшие сутки силовики нарушили перемирие 19 раз. Огонь ведется из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.

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В ЛНР заявили о трех случаях нарушения силовиками режима прекращения огня за сутки. По данным Народной милиции, украинские военные применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Красный Яр, Сокольники и Калиновка.