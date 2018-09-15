Ураган в Сочи отрезал от мира поселок в Лазаревском районе

Дорогу смыло близ аула Наджиго в Лазаревском районе сегодня, 15 сентября.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. За два часа в Лазаревском районе города Сочи выпало 49 мм осадков, в результате чего селевой поток обрушился прямо на проезжую часть близ аула Наджиго, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уровень воды в реке Макопсе поднялся до рискованных отметок.

"Сейчас последствия стихии устраняются. Администрация сельского поселения постоянно проверяют уровень воды", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Схождение селевого потока в Лазаревском не единственное последствие разгула стихии. В поселке Дагомыс ветром сорвало крышу торгового центра.

В районе поселка Лоо дерево упало на автомобиль на федеральной трассе — единственной, которая ведет к центру курорта. Образовался многокилометровый затор.

По предварительным данным, жертв и пострадавших от разгула стихии нет.

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Ранее синоптики прогнозировали сильные ливни на юге Кубани и на черноморском побережье.

Спасатели рекомендуют отдыхающим на Черном море не входить в воду и не пускаться в рискованные путешествия по горам на курортных территориях Краснодарского края.

1 сентября из-за непогоды район Адлера был затоплен. Сотрудникам МЧС России пришлось эвакуировать пассажиров автотранспорта на лодке.

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Ночью 1 сентября самолет компании Utair, который летел из Москвы в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Во время посадки был сильный ливень, гроза и ветер до 23 метров в секунду.

На борту Boeing находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадали 18 человек.