"Вмешательство" России в американские выборы расследуют обе палаты конгресса США. Никаких прямых доказательств "всешательства" более чем за год расследований так и не было приведено.

СУХУМ, 16 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп утверждает, что "российское расследование" стоило ему 25 пунктов поддержки в опросах общественного мнения, передает РИА Новости. © Sputnik . Алексей Никольский Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

"Хотя мои — наши — показатели в опросах хорошие, поскольку экономика лучшая за всю историю, если бы не сфальсифицированная российская охота на ведьм, они были бы на 25 пунктов выше!" — написал Трамп. Он обвинил Спецпрокурора Роберт Мюллер и демократы используют этот вопрос для того, чтобы повредить республиканцам на промежуточных выборах в ноябре.

По усредненным показателям сайта FiveThirtyEight, Рейтинг поддержки деятельности Трампа в опросах составляет 39,9%, в то время как 53,7% его деятельность не одобряют, а остальные опрошенные затрудняются с ответом. Ниже, на данном этапе первого президентского срока, рейтинг был только у Гарри Трумана, однако от президентов Билла Клинтона, Рональда Рейгана и Джимми Картера он отстает лишь ненамного.

Если бы рейтинг Трампа был на 25 процентных пункта выше, он бы приблизился к рейтингам Джорджа Буша-старшего в разгар войны в Персидском заливе и Джорджа Буша-младшего через год после терактов 11 сентября 2001 года на фоне войны в Афганистане и подготовки ко второй войне в Ираке.

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Мюллер расследует предположения о "сговоре" Трампа с Россией на президентских выборах, Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Москвой и Трампом.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

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Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.