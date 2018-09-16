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Встреча президента РФ В. Путина с президентом Финляндии С. Ниинистё

Президент Финляндии: не вижу угрозы со стороны России

© Sputnik . Александр Вильф
Новости
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Президент Финляндии считает, что ,если выбирать между добрососедскими отношениями с Россией и членством в Северо-Атлантическом альянсе, то он сделает выбор в пользу сохранения дружеских отношений с Москвой.

СУХУМ, 16 сен — Sputnik. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит угрозы со стороны России, поскольку считает, что у нее нет причин нападать на его страну, передает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine.

Штаб-квартира НАТО
© Фото : UD/Frode Overland Andersen
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Этим Ниинистё объяснил нежелание Финляндии вступать в Североатлантический альянс. Более того, он высказал сомнения о том, что Россия может представлять угрозу Прибалтийским странам.
"Сомневаюсь, что Россия нападет на Прибалтику. Также у нее нет причин нападать и на Финляндию", — сказал президент.

Ниинистё подчеркнул, что Москва уважительно относится к позиции Хельсинки и наличие разногласий не мешает поддерживать контакты.

"Россия знает, какая у нас позиция, и не пытается ее поменять. Она знает, что мы можем быть очень упрямыми. Но и в таких ситуациях поддерживать отношения с Российской Федерацией совсем не сложно", — резюмировал политик.

Министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя. Архивное фото.
© AFP 2018 / GEORGES GOBET
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Помимо этого, Глава Финляндии напомнил о совете, который он дал американскому коллеге Дональду Трампу в предверии его июльской встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Необходимо быть очень осторожным, когда встречаешься с Путиным. Он всегда очень хорошо подготовлен. Очень хорошо", — подчеркнул он.

В Сочи 22 августа прошла встреча лидеров России и Финляндии, по итогам которой Ниинистё назвал переговоры "солнечными", а Путин — "содержательными". Российский президент добавил, что диалог с финским коллегой "подтвердил обоюдный настрой на развитие добрососедских отношений между двумя странами".

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В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе, а затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Теги:
дружба, НАТО, Россия


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