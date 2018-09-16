Глава Samsung: в Galaxy S10 будут "очень значительные изменения"

Если верить информационным утечкам, то на выставке MWC 2019 компания Samsung выпустит не два, как обычно, а три флагманских смартфона. Наиболее дорогая модификация будет оснащена тройной тыльной камерой и, встроенным в дисплей, сканером отпечатков пальцев.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. На этой неделе в ходе общения с китайскими журналистами Генеральный директор Samsung Mobile Донг Джин Ко во время беседы с китайскими журналистами пообещал, что семейство смартфонов Galaxy S10 получит "очень значительные изменения", сообщает портал 3dnews.ru. © AFP 2018 / Jung Yeon-Je Возвращение "раскладушки": Samsung в ноябре презентует новый смартфон

Глава компании пояснил, что имел в виду общий внешний облик будущих флагманов. В дальнейшие рассуждения господин Ко вдаваться не захотел, рассказав лишь о том, что в десятом поколении Galaxy S появится как минимум один новый цвет.

Слухи о том, что Galaxy S10 получит новую расцветку корпуса, появились ещё летом. Точное его название не сообщалось, но было сказано, что это будет некая вариация на тему зелёного. Ничего подобного Samsung не предлагала с 2015 года, когда был выпущен изумрудно-зелёный Galaxy S6 Edge.

Кроме уже упомянутого цветового варианта Galaxy S10 может предстать перед потребителями в чёрном, белом, розовом и серебристом корпусах. Одному из них предрекают градиентную окраску подобную той, которая появилась в Huawei P20 в этом году.

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Другие новшества в дизайне пока озвучены не были, но однозначно их будет больше, чем в S9 в сравнении с S8. Стратегия Samsung в настоящее время заключается в формуле "Тик-Так", когда выпускается сначала масштабное обновление флагманских смартфонов, а на следующий год — их усовершенствованные версии без радикальных нововведений.