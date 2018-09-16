Видео с регистратора машины, перевернувшейся у Гумистинского моста, появилось в интернете

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. В интернете появилось видео с авторегистратора машины Nissan Skyline, которая перевернулась на подъезде к Гумистинскому мосту в воскресенье 16 сентября.
На видео видно, как перед мостом водитель объезжает машину, которая ехала впереди него, после чего автомобиль занесло, и он перевернулся.
Как ранее прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Абхазии, водитель автомобиля Nissan Skyline, направляясь из Сухума в село Верхняя Эшера, не справился с рулевым управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на мокром участке дороги, когда водитель пытался совершить маневр влево к подъезду на мост через реку Гумиста.
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Пресс-служба МВД отметило, что в результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения, однако остался на ходу, после того как машину перевернули, водитель уехал с места происшествия.