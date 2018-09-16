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Водитель за рулем

Видео с регистратора машины, перевернувшейся у Гумистинского моста, появилось в интернете

CC0
Новости
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267232

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 сентября в 10:50, жертв и пострадавших нет.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. В интернете появилось видео с авторегистратора машины Nissan Skyline, которая перевернулась на подъезде к Гумистинскому мосту в воскресенье 16 сентября.

На видео видно, как перед мостом водитель объезжает машину, которая ехала впереди него, после чего автомобиль занесло, и он перевернулся.

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ДТП на Гумистинском мосту

Как ранее прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Абхазии, водитель автомобиля Nissan Skyline, направляясь из Сухума в село Верхняя Эшера, не справился с рулевым управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на мокром участке дороги, когда водитель пытался совершить маневр влево к подъезду на мост через реку Гумиста.

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Пресс-служба МВД отметило, что в результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения, однако остался на ходу, после того как машину перевернули, водитель уехал с места происшествия.

Теги:
авария, Сухум, Абхазия


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