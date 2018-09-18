Автобус в Турции попал в крупное ДТП: есть погибшие

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Рейсовый автобус в провинции Афьонкарахисар в центральной Турции попал в крупное ДТП, в результате которого погибли восемь человек и 28 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Рейсовый автобус, следовавший из Антальи в Эскишехир, по не установленной пока причине съехал с трассы и перевернулся. Пострадавшие доставлены в больницы.

Идет расследование.

В августе пассажирский автобус с 25 российскими туристами попал в ДТП по дороге в аэропорт в Турции. В результате ДТП с автобусом в Турции пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины.