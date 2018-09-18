Twitter и Facebook отчитаются за локализацию данных пользователей

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. В середине декабря Роскомнадзор направит в Twitter и Facebook письма с запросами, выполняют ли они требование российского закона о хранении персональных данных российских пользователей на территории России, сообщает РИА Новости.

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"Вот истечет второе полугодие, я поставил себе срок 15 декабря, напишу письмо соответственно: скажите, где хранятся эти данные? Они мне что-то ответят (Twittwr — ред.). То же самое сделаю по отношению Facebook. То есть я до конца года, как и обещал, это сделаю. Насколько я знаю, они эту работу ведут", — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Отмечается, что Twitter присылал в Роскомнадзор письмо, что во второй половине 2018 года компания локализует данные российских пользователей на территории РФ.

По словам Жарова, по сути, это и будет являться началом проверки этих компаний.

В конце февраля Жаров говорил, что Роскомнадзор в 2018 году проверит Twitter на соблюдение закона о локализации персональных данных российских пользователей, проверка Facebook будет более комплексной и затронет не только вопросы локализации персональных данных, но также удаления противоправного контента в соответствии с законодательством РФ, удаления аккаунтов российских пользователей компанией Facebook и т.д.