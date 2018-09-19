КНДР и Южная Корея договорились вывести военных из демилитаризованной зоны

Страны подписали военное соглашение по итогам саммита, который проходит в Пхеньяне с 18 по 20 сентября.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились вывести военных из демилитаризованной зоны и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также прекратить учения вблизи демаркационной линии, сообщает РИА Новости.

Как следует из совместного заявления лидеров двух стран, Северная Корея пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене.

Источник в ООН: США созывают Совбез по санкциям против КНДР>>

Помимо этого, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились уже в 2018 году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог, которые сейчас разделяет буферная зона. Этот проект направлен на выход Транскорейской магистрали на Транссиб для доставок грузов в Европу через КНДР и Россию.

Ким Чен Ын по итогам визита также пообещал в ближайшее время посетить Сеул. Если это произойдет, то станет первым в истории визитом северокорейского лидера в южнокорейскую столицу.