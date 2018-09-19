17:35 19 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.01
  • EUR78.36
Поиск
Лысый мужчина

Ученые нашли способ борьбы с облысением

© Фото: Thomas Karolyi
Новости
Получить короткую ссылку
36 0 0

Здоровые и густые волосы всегда символизировали молодость и привлекательность. Зачастую облысение доставляет людям значительный психологический дискомфорт.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Вещество, имитирующее запах сандалового дерева и использующееся в основном для парфюмерии, способствует росту волос у человека, выяснили ученые из Манчестерского университета в Великобритании, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications.

Облысевший мужчина
CC0 / kaicho20 / лысый
Ученые нашли способ остановить облысение

Указанное вещество, известное как сандалор, оказывает воздействие на рецептор OR2AT4 в фолликулах волос. При нанесении на образцы тканей кожи головы сандалор одновременно увеличивал рост волос и снижал количество отмерших клеток.

"Результаты небольшого пилотного исследования, проведенного контрактной исследовательской организацией на 20 женщинах-добровольцах, дают снования предполагать, что наружное применение сандалора уменьшает потерю волос", — рассказал изданию The Independent один из авторов работы профессор Ральф Паус.

Ученые рассказали, какой продукт снизит агрессивность>>

В дальнейшем ученые планируют масштабное тестирование на добровольцах. Однако уже сейчас исследователи считают, что находятся на пороге решения проблемы борьбы с облысением.

Алопе́ция (облысение, лат. alopecia) — патологическая потеря волос, приводящая к их поредению или полному исчезновению в определенных областях головы.

Теги:
ученые, Великобритания


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя моды в Лондоне: новые тренды и запоминающиеся образы
Столкновение автобусов в Воронеже – кадры с места событий
Страшное ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Воронеже: кадры с места
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
Крушение российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии

Соцсети

Sputnikabkhazia