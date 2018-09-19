Ученые нашли способ борьбы с облысением

Здоровые и густые волосы всегда символизировали молодость и привлекательность. Зачастую облысение доставляет людям значительный психологический дискомфорт.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Вещество, имитирующее запах сандалового дерева и использующееся в основном для парфюмерии, способствует росту волос у человека, выяснили ученые из Манчестерского университета в Великобритании, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications.

Указанное вещество, известное как сандалор, оказывает воздействие на рецептор OR2AT4 в фолликулах волос. При нанесении на образцы тканей кожи головы сандалор одновременно увеличивал рост волос и снижал количество отмерших клеток.

"Результаты небольшого пилотного исследования, проведенного контрактной исследовательской организацией на 20 женщинах-добровольцах, дают снования предполагать, что наружное применение сандалора уменьшает потерю волос", — рассказал изданию The Independent один из авторов работы профессор Ральф Паус.

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В дальнейшем ученые планируют масштабное тестирование на добровольцах. Однако уже сейчас исследователи считают, что находятся на пороге решения проблемы борьбы с облысением.

Алопе́ция (облысение, лат. alopecia) — патологическая потеря волос, приводящая к их поредению или полному исчезновению в определенных областях головы.