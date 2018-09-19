17:35 19 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.01
  • EUR78.36
Поиск
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова: Тбилиси политизирует работу МПРИ на границе с Южной Осетией

© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Новости
Получить короткую ссылку
15 0 0

Последнее заседание механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) между Южной Осетией и Грузией было прервано.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Взятый Тбилиси курс на политизацию механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе несет опасность блокирования этого формата, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

Посольство России в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Утка" грузинской демагогии: посольство России в Абхазии о "черном списке"

"Уместно напомнить, что ранее конфронтационные действия грузинской стороны уже привели к приостановке работы аналогичного механизма на грузино-абхазской границе. Взятый Тбилиси курс на политизацию МПРИ несет опасность блокирования этого полезного формата, созданного для практического решения вопросов безопасности в приграничных районах", — сказала Захарова.

Как подчеркнула Захарова, в данном контексте важно, что Цхинвал не отказывается от дальнейшего участия в заседаниях МПРИ.

МИД России: Грузия должна вступить в уважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией>>

"Призываем сопредседателей Женевских дискуссий проявить необходимую принципиальность, содействовать возвращению работы механизма в нормальное русло", — заключила дипломат.
В МИД России отметили, что Грузия объявила в международный розыск по линии Интерпола двух граждан Южной Осетии. Все это вынудило делегацию Южной Осетии покинуть встречу.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя моды в Лондоне: новые тренды и запоминающиеся образы
Столкновение автобусов в Воронеже – кадры с места событий
Страшное ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Воронеже: кадры с места
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
Крушение российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии

Соцсети

Sputnikabkhazia