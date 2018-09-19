Захарова: Тбилиси политизирует работу МПРИ на границе с Южной Осетией

Последнее заседание механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) между Южной Осетией и Грузией было прервано.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Взятый Тбилиси курс на политизацию механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе несет опасность блокирования этого формата, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости. © Sputnik / Томас Тхайцук "Утка" грузинской демагогии: посольство России в Абхазии о "черном списке"

"Уместно напомнить, что ранее конфронтационные действия грузинской стороны уже привели к приостановке работы аналогичного механизма на грузино-абхазской границе. Взятый Тбилиси курс на политизацию МПРИ несет опасность блокирования этого полезного формата, созданного для практического решения вопросов безопасности в приграничных районах", — сказала Захарова.

Как подчеркнула Захарова, в данном контексте важно, что Цхинвал не отказывается от дальнейшего участия в заседаниях МПРИ.

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"Призываем сопредседателей Женевских дискуссий проявить необходимую принципиальность, содействовать возвращению работы механизма в нормальное русло", — заключила дипломат.

В МИД России отметили, что Грузия объявила в международный розыск по линии Интерпола двух граждан Южной Осетии. Все это вынудило делегацию Южной Осетии покинуть встречу.