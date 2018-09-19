Крупицы адыгского ремесла: в Сухуме показали приемы золотой вышивки

О том, как вышивать золотыми нитями и как создать адыгский традиционный орнамент для одежды, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Очередной день «Рифм на Рице» прошел в Сухумском худучилище. В рамках Абхазо-адыгского литературного фестиваля "Рифмы на Рице" для студентов провели мастер-класс по вышиванию.

"Я заготовила немного хлопковой нити, чтобы показать вам процесс вышивания", – начинает мастер-класс Жанна Шебзухова.

Сама Жанна Шебзухова – автор нескольких коллекций, которые победили на региональных конкурсах. Золотым шитьем Шебзухова увлечена серьезно. Девушка на протяжении нескольких лет буквально по крупицам собирает традиционное ремесло.

© Sputnik / Томас Тхайцук Золотая вышивка адыгского традиционного костюма. Мастер-класс

Рукодельница берет иглу с толстым ушком, в которое вдевает нить, и на круглом полотне медленно начинает вышивку. Этот процесс у адыгов занимает много времени. Для того чтобы сделать даже небольшой орнамент, уходят часы.

Студенты Худучилища окружают мастерицу. Всем интересно посмотреть, как вышивать золотом.

"Нити закрепляем по бокам полотна, чтобы они нам не мешали. Их потом можно подрезать, это никак не помешает – вышивка не распустится. И мы идем от одного угла к другому, организуя такой прямоугольник. Хотя орнаменту можно придать любую форму. Во время вышивания очень важен счет, иголку пробиваем сквозь полотно через каждые шесть нитей. Только тогда получается рисунок", – объясняет сложный процесс Шебзухова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Золотая вышивка адыгского традиционного костюма. Мастер-класс

По словам Жанны Шебзуховой, у каждого мастера своя техника, потому что ткацкое дело – творческий процесс со своей "фишкой".

Вскоре в аудитории находится слушательница, Рада Джинджолия, которая решается сама попробовать ткать. Рада раньше никогда не вышивала, но после мастер-класса захотела проверить теорию на практике.

© Sputnik / Томас Тхайцук Золотая вышивка адыгского традиционного костюма. Мастер-класс

"После мастер-класса неплохо получается. Пытаюсь повторить то, что показывала мастерица. Беру нитки, считаю и по рисунку через каждые шесть нитей продеваю нитку с иголкой в полотно. Узор должен получиться, как на традиционной адыгской одежде", – протягивает образец ученица.

Новый опыт

Для студентов Сухумского художественного училища вышивка адыгского традиционного костюма – новый опыт. Студенты, по словам директора училища Амирана Адлейба, радостно восприняли новость о том, что из Адыгеи приедет мастерица и покажет новый вид творчества.

"Мы анонсировали это событие, преподаватели передали своим студентам, и они сегодня с удовольствием пришли послушать лектора из Адыгеи. Сегодня к нам также приехала Любовь Николаевна Сосналиева. Она директор фестиваля. Для нас это большая честь, что она здесь. Очень отрадно, что наши студенты могут посетить этот мастер-класс", – отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Золотая вышивка адыгского традиционного костюма. Мастер-класс

Сам же мастер-класс проходит в рамках Абхазо-адыгского литературного фестиваля "Рифмы на Рице".

"Проект наш литературный. Сегодня он проходит в Сухумском художественном училище. Место выбрано не случайно. Художники — выпускники этого училища – наши частые гости. Я очень рада, что Жанна Шебзухова изучает это творчество на родном языке, это очень важно, потому что язык несет в себе особый смысл. Да, фестиваль литературный, но здесь мы демонстрируем и другие жанры адыгского искусства. Сегодня, если зародится дружба между юными художниками, то будет замечательно", – рассказала автор проекта "Рифмы на Рице" Зарина Канукова.

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Первый Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Абхазском государственном университете в понедельник 17 сентября.

Директором фестиваля "Рифмы на Рице" стала Любовь Сосналиева, супруга генерал-лейтенанта Вооруженных сил Абхазии Султана Сосналиева. Форум проходит при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.