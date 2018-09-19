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Президент РФ В. Путин посетил парк Патриот

Путин в роли снайпера: президент России опробовал новейшую винтовку "Калашникова"

© Sputnik . Алексей Никольский
Новости
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Cпециалисты стрелкового центра концерна "Калашников" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке продемонстрировали Путину два экспериментальных образца винтовок.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил стрелковый центр концерна "Калашников" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке и пострелял из винтовки, сообщает РИА Новости.

После осмотра стрелковой галереи президент пять раз выстрелил из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров и несколько раз попал в цель.

На экспозиции "Калашникова" также представлены предназначенный для ОМОН Росгвардии комплекс "Стена", бронемашина "Астейс" с боевым модулем, электромобиль и электромотоциклы, снегоходы, багги, а также макеты беспилотников Zala и судов различного назначения, включая скоростную "Комету".

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Концерн "Калашников" – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.

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