Всемирная Организация Здравоохранения назвала самую смертоносную инфекцию

В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез проблемой "глобальной опасности". На протяжении последних 10 лет число новых случаев ТБ снижалось в среднем на 5,2% в год.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения назвала туберкулез самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире и призвала принять срочные меры для противодействия ему, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий отчет опубликованный на сайте организации.

Глобальная работа по предупреждению распространения болезни не дает желаемый результат. Десять миллионов человек заразились туберкулезом только в 2017 году, умерли от него 1,6 миллиона человек.

ВОЗ напомнила, что благодаря совместной раборе мировому сообществу с 2000 года удалось предотвратить смерть от туберкулеза 54 миллионов человек, а количество новых случаев заражения ежегодно сокращается на 2%.

В России, работа по борьбе с туберкулезом дала ощутимый результат. Удалось сократить уровни заболеваемости и смертности от него на 5% и 13% в год, соответственно.

Однако болезнь все еще остается наиболее опасной среди всех инфекций, опережая синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), указывают эксперты.

В государствах с низкими и средними доходами на профилактику и лечение туберкулеза только в этом году не хватает 3,5 миллиарда долларов. Прогнозируется, что данная сумма вырастет вдвое до 2022 года, если вовремя не принять меры, считает ВОЗ.

© Fotolia / Edwardolive Фтизиатр: туберкулез стал моложе и устойчивее

Представители ВОЗ убеждены, что главной проблемой является тот факт, что все большее число людей в мире заболевают резистентной формой туберкулеза, когда болезнь не реагирует на рифампицин, являющийся основным противотуберкулезным препаратом.

Эксперты ВОЗ также предупредили, что каждый четвертый житель Земли является потенциальным носителем туберкулезной инфекции.

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Туберкулез — широко распространенное в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий и другими близкородственными им видами.

Болезнь обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Микобактерии передаются воздушно-капельным путём при разговоре, кашле и чихании больного.