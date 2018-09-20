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Лаборатория

Всемирная Организация Здравоохранения назвала самую смертоносную инфекцию

© Фото: Louis Reed
Новости
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В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез проблемой "глобальной опасности". На протяжении последних 10 лет число новых случаев ТБ снижалось в среднем на 5,2% в год.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения назвала туберкулез самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире и призвала принять срочные меры для противодействия ему, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий отчет опубликованный на сайте организации.

Женщина-ученый в лаборатории
© Fotolia / Pressmaster
"Стыдливая" болезнь: туберкулез в нюансах

Глобальная работа по предупреждению распространения болезни не дает желаемый результат. Десять миллионов человек заразились туберкулезом только в 2017 году, умерли от него 1,6 миллиона человек.

ВОЗ напомнила, что благодаря совместной раборе мировому сообществу с 2000 года удалось предотвратить смерть от туберкулеза 54 миллионов человек, а количество новых случаев заражения ежегодно сокращается на 2%.

В России, работа по борьбе с туберкулезом дала ощутимый результат. Удалось сократить уровни заболеваемости и смертности от него на 5% и 13% в год, соответственно.

Однако болезнь все еще остается наиболее опасной среди всех инфекций, опережая синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), указывают эксперты.

В государствах с низкими и средними доходами на профилактику и лечение туберкулеза только в этом году не хватает 3,5 миллиарда долларов. Прогнозируется, что данная сумма вырастет вдвое до 2022 года, если вовремя не принять меры, считает ВОЗ.

Врач в больничной палате
© Fotolia / Edwardolive
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Представители ВОЗ убеждены, что главной проблемой является тот факт, что все большее число людей в мире заболевают резистентной формой туберкулеза, когда болезнь не реагирует на рифампицин, являющийся основным противотуберкулезным препаратом.

Эксперты ВОЗ также предупредили, что каждый четвертый житель Земли является потенциальным носителем туберкулезной инфекции.

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Туберкулез — широко распространенное в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий и другими близкородственными им видами.

Болезнь обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Микобактерии передаются воздушно-капельным путём при разговоре, кашле и чихании больного.

Заболеваемость туберкулезом в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния
Заболеваемость туберкулезом в Абхазии
Теги:
борьба, туберкулез, ВОЗ


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