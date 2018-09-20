Президент Южной Кореи: есть одно условие для заключения мирного договора с КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились вывести военных из демилитаризованной зоны и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также прекратить учения вблизи демаркационной линии.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Мирный договор в Корее будет заключен только после достижения денуклеаризации КНДР, заявил в четверг журналистам южнокорейский президент Мун Чжэ Ин после возвращения в Сеул из Пхеньяна, передает РИА Новости. © Sputnik . Виталий Белоусов КНДР и Южная Корея договорились вывести военных из демилитаризованной зоны

"Мирный договор возможен только после достижения денуклеаризации, а до тех пор будет продолжаться действие соглашения о перемирии", — подчеркнул он.

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Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии между воевавшими под флагом ООН войсками США и северокорейской армией вместе с китайскими народными добровольцами. До сих пор Вашингтон отвергал попытки КНДР заключить договор о мире, пока 12 июня в Сингапуре президент США Дональд Трамп не пообещал стремиться к этому на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.