Серьезное исследование - простые выводы: ученые о том, как защититься от инсульта

Ученые Готенбургского университета в Швеции считают, что активный образ жизни и регулярные прогулки на свежем воздухе значительно сокращают риск инсульта и его тяжелых последствий.

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Получасовые ежедневные прогулки оказались связаны с пониженной вероятностью преждевременной смерти от инсультов и менее опасными последствиями от подобных кровоизлияний, передает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Neurology.

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"Мы находим все больше свидетельств в пользу того, что физическая активность защищает мозг от болезней и повреждений, и наша работа не стала исключением в данном отношении. Нам нужны более длительные наблюдения и эксперименты для понимания того, почему уровень физической активности влияет на остроту последствий инсультов", — подчеркнула Катарина Суннерхаген из Готенбургского университета в Швеции.

Клетки тела человека и других живых существ обязаны постоянно получать приток нутриентов и кислорода для нормальной жизнедеятельности.Некоторые клетки способны прожить достаточно большое время без кислорода, несколько минут или даже часов, однако в конечном итоге его недостаток приведет к разрушению митохондрий, клеточных "энергостанций", и другим нарушениям в работе клеток, что вызовет их массовую гибель.

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Самые уязвимые в этом отношении клетки мозга – кислородное голодание уже через несколько минут вызывает очень серьезные необратимые последствия. Подобные нарушения в работе клеток могут происходить как во время "больших" инсультов, так и при менее серьезных недостатках работы кровеносных сосудов мозга.

Ученые обнаружили простой способ защиты человека от наиболее опасных последствий инсультов, изучая материалы, собранные клиникой университета во время лечения больных, которые недавно пострадали от инсультов.

В последние годы в клинику попало примерно 2300 пациентов, проходивших курс реабилитационной терапии после инсульта. Врачи, помимо восстановления работы мозга и конечностей их пациентов, систематически изучали их диету, образ жизни и другие факторы, теоретически связанные со сбоями в работе кровеносных сосудов мозга.

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Как выяснилось, главным фактором риска в развитии самых тяжелых форм инсультов и всех подобных приступов в целом было отсутствие физической активности и сидячий образ жизни. В среднем, они в 1,2 раза чаще страдали от кровоизлияний в мозг, чем их сверстники, регулярно занимавшиеся зарядкой.

По словам медиков, большинства неприятных последствий инсультов можно избежать, тратя примерно четыре часа в неделю, или около половины часа в день, на прогулки и легкие физические упражнения.

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Как заметила Суннерхаген, пока выводы ученых не говорят о том, что прогулки и зарядка были главными или даже единственными причинами того, почему активные люди реже страдают от тяжелых форм инсультов. В ближайшее время ученые планируют проверить, так ли это на самом деле, наблюдая за более широкими группами людей.