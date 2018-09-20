Эксперты: Роналду не заслуживал удаления

Судья Феликс Брых, удалив Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов, запустил новую волну разговоров о необходимости введения видео помошников для главного рефери.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против "Валенсии" был удален с поля уже в середине первого тайма. Это первая красная карточка португальца за долгие годы выступления в главном клубном турнире Европы, передает РИА Новости.

Решение Главный судья Феликс Брых принял решение удалить игрока после консультации с судьей за воротами, который увидел в жесте Роналду в отношении защитника "Валенсии" Джейсона Мурильо удар по голове.

​​"Не думаю, что это красная карточка для Роналду, — считает комментатор ESPN Крэйг Берли. — Также не уверен, что УЕФА ее отменит. Главный турнир Европы без системы VAR на таком уровне — это посмешище".

​Согласен с Берли и его коллега Маттео Бонетти, утверждая. что Брых своим решением решил исход игры.

"Рефери потерял нити игры. Вы никогда не дадите удаление за подобное. Роналду похлопал Мурильо по голове. Это позор для судьи".

Just seen the #Ronaldo Red Card…. RT for only Yellow card… Like for Red card?! pic.twitter.com/KlXTnPpQwB — Robbie Savage (@RobbieSavage8) 19 сентября 2018 г.

​Известный в плошлом валлийский футболист Робби Сэведж предложил устроить голосование по вопросу, имел ли арбитр основания доставать из кармана красную карточку.

"Посмотрел удаление Роналду… Ретвит, если это только желтая карточка, лайк, если красная".

​Как видно, фолловеры валлийского хавбека посчитали, что лидер атак туринцев заслуживал удаления.

Ronaldo’s red card. Horrible decision! 👇



Surely won’t be a multiple game ban, but he risks missing a return to Man United. #VALJUVpic.twitter.com/6mLoooTzLw — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) 19 сентября 2018 г.

​Адриано Дель Монте из Football Nation Radio тем не менее уверен, что Криштиану не получит дисквалификацию на несколько матчей.

"Красная карточка Роналду. Ужасное решение! — написал Дель Монте. — Он наверняка избежит длительной дисквалификации, но рискует пропустить игру с "МЮ".

​"Роналду получил красную за то, что накричал на защитника за нырок. Игра вышла из-под контроля", — резюмирует Адам Дигби из FourFourTwo.

Команда Массимилиано Аллегри, оставшись без Роналду, довела дело до уверенной победы.