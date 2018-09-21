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Космос

Cпутник НАСА обнаружил две схожие с Землей планеты

© Фото: Ferenc Horvath
Новости
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Аппарат TESS или "охотник за планетами", как его именуют в НАСА, должен стать "новым шагом в поиске планет за пределами Солнечной системы, так называемых экзопланет".

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Спутник НАСА, занимающийся поиском похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы, обнаружил вторую за два дня планету, достойную внимания ученых,передает РИА Новости со ссылкой на официальный канал Twitter, посвященный работе спутника.

"Вторая планета-кандидат обнаружена! Немного больше, чем Земля, эта планета вращается вокруг LHS 3844, карликовой звезды класса М в 49 световых годах отсюда, каждые 11 часов", — сказано в сообщении.

Находку назвали "горячей Землей".

Об обнаружении первой планеты сообщалось 19 сентября. В сообщении она названа "супер-Землей", которая вращается вокруг звезды Пи Столовая гора в созвездии Столовая гора на расстоянии около 60 световых лет от Земли. По данным НАСА, масса и радиус планеты свидетельствуют о плотности, сопоставимой с плотностью воды, что позволяет сделать вывод о возможном наличии там воды или газов. Это одна из двух известных планет этой системы.

Архивное фото космического грузового корабля
© NASA .
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"Охотник за планетами" был запущен в апреле 2018 года. TESS будет исследовать около 200 тысяч звезд в районе Солнца. Полученные аппаратом данные позволят уточнить и значительно увеличить число известных экзопланет и создадут основу для будущих исследований.

Новый космический аппарат, двигаясь по высокоэллиптической орбите, на протяжении двух лет будет "сканировать" космическое пространство, наблюдая через свои камеры за наиболее яркими звездами. Зонд, как и космический телескоп "Кеплер", будет смотреть на свечение звезд, фиксируя на их диске периодические затемнения, которые свидетельствуют о прохождении перед ними других космических тел. Зонд будет совершать виток по орбите каждые 13,7 дня, передача данных будет происходить во время его сближения с Землей. Хотя зонд не будет искать жизнь на других планетах, собранные им данные помогут определить планеты, на которых она потенциально возможна.

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Как утверждают в НАСА, TESS будет вести наблюдения практически за всем небом, покрывая в 350 раз больше космического пространства, чем космический телескоп "Кеплер". В разработке миссии спутника и создании аппарата участвовали более десяти университетов и научно-исследовательских центров по всему миру.

Теги:
планеты, спутники, НАСА, США


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