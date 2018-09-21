Вокалист метал-группы U.D.O. не против получить гражданство России

Осенью 2018-го Удо Диркшнайдер возвращается в Россию со своей группой U.D.O., чтобы презентовать новую концертную программу.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Основатель и вокалист немецкой метал-группы U.D.O. Удо Диркшнайдер заявил, что не исключает для себя возможности получить гражданство РФ, передает РИА Новости. © РИА Новости . Алексей Никольский Путин предоставил российское гражданство боксеру Рою Джонсу

На пресс-конференции, посвященной гастрольному туру U.D.O. в России, а также выпуску нового альбома "Steelfactory", Диркшнайдер рассказал, что группа даст более 15 концертов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

"Я не знаю, по крайне мере я этого не исключаю", — ответил Диркшнайдер на вопрос о том, желает ли он вступить в российское гражданство.

Вокалист подчеркнул, что два с половиной года назад купил квартиру в Санкт-Петербурге.

"На Ибице я уже живу 10 лет, в Санкт-Петербурге у меня квартира где-то 2,5 года. Но дело в том, что в Санкт-Петербурге я провожу много времени, потому что у меня там есть девушка, моя подруга, и когда я с ней, климат в Санкт-Петербурге тоже очень теплый", — поделился Диркшнайдер.

U.D.O. — немецкая хэви-метал группа, выступающая с 1987 года. В состав группы входят бессменный лидер Удо Диркшнайдер, его сын Свен Диркшнайдер (ударные), басист Фитти Винхольд и российский гитарист Андрей Смирнов. Новый альбом "Steelfactory" стал шестнадцатым полноформатным альбом группы.

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