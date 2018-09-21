План главы ВТБ по отказу России от доллара собирает сторонников

Глава банка ВТБ считает, что отказ от доллара не только позволит защитить российский финансовый сектор от внешних факторов, но и даст мощный толчок для его развития.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Министр экономического развития Максим Орешкин одобряет большую часть предложений главы ВТБ Андрея Костина по отказу от доллара, передает РИА Новости. © Sputnik . Владимир Астапкович Дельные предложения: глава ВТБ презентовал план отказа России от доллара‍

"Снижение роли доллара по разным направлениям — это то, что активно происходит", — сказал он журналистам в кулуарах Евразийского женского форума.

Ранее замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство поддерживает "план Костина". По его словам, хождение доллара в России запрещать не планируется, но он должен перестать быть элементом обычного делового оборота.

Глава ВТБ Костин представил план по отказу от доллара в интервью газете "Известия". В плане четыре основных пункта.

Ускоренный переход на другие валюты, в том числе на евро, юань или рубль в расчетах по экспорту и импорту с иностранными государствами.

Перевод адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию.

Создание российского депозитария для размещения еврооблигаций.

Лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы все они работали по единым правилам.



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Глава ВТБ уже не раз высказывался за дедолларизацию российской финансовой сферы. Так, в июле, на встрече с президентом Владимиром Путиным, он заявил, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах.