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План главы ВТБ по отказу России от доллара собирает сторонников

© Sputnik . Алексей Сухоруков
Новости
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Глава банка ВТБ считает, что отказ от доллара не только позволит защитить российский финансовый сектор от внешних факторов, но и даст мощный толчок для его развития.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Министр экономического развития Максим Орешкин одобряет большую часть предложений главы ВТБ Андрея Костина по отказу от доллара, передает РИА Новости.

IV Восточный экономический форум. День второй
© Sputnik . Владимир Астапкович
Дельные предложения: глава ВТБ презентовал план отказа России от доллара‍

"Снижение роли доллара по разным направлениям — это то, что активно происходит", — сказал он журналистам в кулуарах Евразийского женского форума.

Ранее замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство поддерживает "план Костина". По его словам, хождение доллара в России запрещать не планируется, но он должен перестать быть элементом обычного делового оборота.

  • Глава ВТБ Костин представил план по отказу от доллара в интервью газете "Известия". В плане четыре основных пункта.
  • Ускоренный переход на другие валюты, в том числе на евро, юань или рубль в расчетах по экспорту и импорту с иностранными государствами.
  • Перевод адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию.
  • Создание российского депозитария для размещения еврооблигаций.
  • Лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы все они работали по единым правилам. 

Глава ВТБ: РФ создаст замену SWIFT с целью защиты своих финопераций>>

Глава ВТБ уже не раз высказывался за дедолларизацию российской финансовой сферы. Так, в июле, на встрече с президентом Владимиром Путиным, он заявил, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах.

Теги:
доллары, отказы, Министерство экономического развития РФ, ВТБ, Максим Орешкин, Андрей Костин (банкир), Россия


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