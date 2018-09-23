Россиян Александра Петрова и Руслана Боширова власти Великобритании обвинили в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. Александру Петрову и Руслану Боширову подарят бренд Petroff & Boshiroff, под которым можно будет продавать химические препараты промышленного и научного назначения, духи, парфюмерные изделия, одежду и аксессуары, сообщает РИА Новости.

Компания "Золотой бренд" подала заявку на регистрацию бренда Petroff & Boshiroff, который планирует передать россиянам.

Под названием Petroff & Boshiroff могут быть открыты туристическое или охранное агентства, а также фитнес-клуб или бар.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.