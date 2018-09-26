Единогласно: Госдума приняла поправки Путина к проекту о пенсионной реформе

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Госдума приняла поправки президента, внесенные ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве, передает РИА Новости.
Решение приняли единогласно — за проголосовали 385 депутатов. Всего президентом было внесено девять поправок.
Также депутаты одобрили поправки, предложенные "Единой Россией". Некоторые из них посвящены вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Еще одно уточнение связано с индексацией пенсий безработным пенсионерам.
В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.
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Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.