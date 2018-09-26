МИД Сирии о поставках С-300: Израиль подумает, прежде чем снова наносить удары

Россия в 2013 году приостановила поставки Дамаску комплекса С-300, однако сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы, заявил Шойгу.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад заявил, что поставки Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем снова наносить удары по территории арабской республики, передает РИА Новости со ссылкой на китайское агентству Синьхуа.

"Пусть Израиль попытается, и мы защитим себя, как и раньше", — сказал Мекдад.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября, когда возвращался на базу Хмеймим. В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военных.

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При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.

Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".

Спустя неделю Шойгу озвучил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии: Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300.

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Дамаск еще в 2010 году законтрактовал С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны Израиля Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что в Тель-Авиве не хотели появления у Сирии российских ЗРК и использовали каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам.