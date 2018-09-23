Минобороны России обвинило Израиль в гибели Ил-20 в Сирии: брифинг ведомства

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье заявил, что вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС.

Минобороны указывает, что израильские пилоты истребителей F-16 намеренно прикрывались российским Ил-20 от сирийских зенитных ракет.

"Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты", — добавил Конашенков.

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В Минобороны отметили, что F-16 совершал маневр сближения с Ил-20, что было воспринято сирийскими ПВО как попытка второй атаки на объекты инфраструктуры в Сирии.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. Погибли 15 человек