Ранее неизвестные фотографии первых залпов Второй мировой войны выставили на аукцион

Во Вторую мировую войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек. Боевые действия велись на территории 40 государств, а также на море.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Альбом неизвестных ранее фотографий первых дней Второй мировой войны выставили на аукцион в Великобритании, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

© Sputnik . РИА Новости Подробности о деле советского разведчика Зорге раскрыли в Японии

Немецкий матрос сделал фотографии первых орудийных залпов войны, которые рано утром 1 сентября 1939 года немецкий эскадренный броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" произвел по польской базе Вестерплатте в Данциге (ныне Гданьск — ред.).

На фотографиях также запечатлены последствия обстрела: горящий причал и разрушенные портовые сооружения.

Данные снимки, которые, по информации издания, ранее никогда не публиковались, в 1960-е годы оказались в руках британского историка. Ожидаемая стоимость альбома невелика — около 250 фунтов стерлингов (21,6 тысячи рублей).

Вторая мировая война — крупнейшая в истории человечества война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией. В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек. Боевые действия велись на территории 40 государств, а также на море.

These never-before-seen photos are believed to be the first shots of World War II. The Nazi SMS Schleswig-Holstein is seen firing on the Danzig harbor in Poland.



These photos go on auction tomorrow and are expected to be purchased for around $300. pic.twitter.com/Pp3OP8QsDH — Paul Sacca (@Paul_Sacca) 25 сентября 2018 г.

​

Как это было: начало Великой Отечественной войны>>

Датой начала войны считается 1 сентября 1939 года, когда Германия вторглась в Польшу, 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии.