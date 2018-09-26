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Немецкий эскадренный броненосец Шлезвиг-Гольштейн

Ранее неизвестные фотографии первых залпов Второй мировой войны выставили на аукцион

© AP Photo.
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Во Вторую мировую войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек. Боевые действия велись на территории 40 государств, а также на море.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Альбом неизвестных ранее фотографий первых дней Второй мировой войны выставили на аукцион в Великобритании, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

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© Sputnik . РИА Новости
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Немецкий матрос сделал фотографии первых орудийных залпов войны, которые рано утром 1 сентября 1939 года немецкий эскадренный броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" произвел по польской базе Вестерплатте в Данциге (ныне Гданьск — ред.).

На фотографиях также запечатлены последствия обстрела: горящий причал и разрушенные портовые сооружения.

Данные снимки, которые, по информации издания, ранее никогда не публиковались, в 1960-е годы оказались в руках британского историка. Ожидаемая стоимость альбома невелика — около 250 фунтов стерлингов (21,6 тысячи рублей).

Вторая мировая война — крупнейшая в истории человечества война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией. В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек. Боевые действия велись на территории 40 государств, а также на море.

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Датой начала войны считается 1 сентября 1939 года, когда Германия вторглась в Польшу, 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии.

Теги:
фотографии, Вторая мировая война (1939-1945), Великобритания


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