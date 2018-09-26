Монтсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне

Последний концертный тур Кабалье дала в 2012 году, когда, несмотря на возраст, перенесенный микроинсульт и травму колена, певица выступила в нескольких театрах по всему миру.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Всемирно известная испанская певица Монтсеррат Кабалье была срочно доставлена в одну из клиник Барселоны, передает РИА Новости со ссылкой на газету Vanguardia у которой есть источник в окружении оперной дивы.

из личного архива певицы Хибла Герзмава впервые исполнила партию Дездемоны в Метрополитен-опера

По словам источников, 85-летнюю певицу госпитализировали пять дней назад из-за проблем с мочевым пузырем. Подчеркивается, что лечение проходит хорошо и Кабалье могут выписать уже в ближайшее время.

Кабалье получила мировую известность благодаря своей удивительной технике виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Международная известность пришла к певице в 1965 году, когда из-за болезни Мэрилин Хорн она заменила американскую оперную звезду в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

В 2012 году певица, несмотря на возраст, перенесенный микроинсульт и травму колена выступила в нескольких театрах по всему миру.